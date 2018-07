Colisão entre 2 ônibus fere cinco na zona norte de SP

O coletivo da linha 971-C (Cohab-Metrô Santana) trafegava pela Avenida Deputado Cantídio Sampaio, em uma curva na altura do número 1300, quando acertou em cheio a porta lateral de outro coletivo, sem identificação de linha, que vinha na direção oposta.

O motorista da linha Cohab-Metrô Santana ficou preso nas ferragens e foi levado em estado grave para o hospital. Os bombeiros socorreram as outras quatro vítimas, todas com ferimentos leves. O acidente foi registrado no 72º Distrito Policial (DP), da Vila Penteado.