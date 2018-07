Colisão entre 3 caminhões congestiona Marginal do Tietê Um acidente entre três caminhões complicou o tráfego na Marginal do Tietê, na capital paulista. A colisão ocorreu às 11h39 na pista expressa, sentido da Rodovia Ayrton Senna, na altura da Ponte da Casa Verde, zona norte da cidade. Ninguém ficou ferido. Uma faixa da via foi interditada e, somado ao excesso de veículos, o congestionamento chegava a 10,8 km, até a Rodovia Castelo Branco. A lentidão também é registrada na pista local, 5,4 km, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte da Freguesia do Ó, zona oeste de São Paulo. As duas filas eram as maiores registradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ao meio-dia. Ao todo, a cidade tinha 62 km de engarrafamento, o equivalente a 7,5% dos 835 km monitorados pela CET. A média para o horário é de 9,9%.