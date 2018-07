Colisão entre automóvel e carreta deixa 2 mortos em SP Na madrugada desta terça-feira, 22, duas pessoas morreram carbonizadas em um acidente entre um veículo de passeio e uma carreta no Km 6,9 da pista interna do Rodoanel, sentido Bandeirantes, segundo informações da assessoria da CCR Via Oeste. A colisão aconteceu à 0h57, quando o motorista da carreta não viu o carro voltando de ré pela rodovia.