Colisão entre automóvel e van deixa 13 feridos no RS Uma colisão entre um automóvel Peugeot e uma van que transportava pacientes para hospitais de Porto Alegre deixou 13 pessoas feridas na manhã de hoje em Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul. O coletivo havia saído de Picada Café e percorria a BR-116 em direção à capital. O automóvel, com placas de Dois Irmãos, seguia para a serra gaúcha somente com o condutor a bordo.