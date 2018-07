Colisão entre caminhão e carro deixa um morto em MG Um acidente entre um caminhão e um carro deixou um morto e um ferido na madrugada deste domingo, na altura do km 698 da BR-040, no município de Barbacena, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal aconteceu por volta da 1h, após uma ultrapassagem indevida.