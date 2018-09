Colisão entre caminhão e carro mata 4 em Gravataí-RS Quatro pessoas morreram na manhã de hoje em um acidente envolvendo um caminhão e um carro na altura do quilômetro 14 da ERS-020, no município de Gravataí, no Rio Grande do Sul. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a colisão aconteceu por volta das 7h30 e, com o impacto, os dois veículos saíram da pista. Três homens e uma mulher morreram na hora. Todas as vítimas estavam no carro. O motorista do caminhão saiu ileso.