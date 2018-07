Colisão entre caminhão e carro mata 6 na BR-101 na BA

Uma colisão frontal entre um caminhão e um carro na manhã desta quarta-feira, 14, deixou seis mortos na BR-101, em Itamaraju, na Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 6 horas na altura do quilômetro 670, quando o carro invadiu a contramão e atingiu o outro veículo. Os cinco adultos e a criança que estavam no carro morreram na hora. O condutor do caminhão, Adilson Soares, de 47 anos, teria dito à polícia que viu o carro indo em sua direção, mas não desviou por achar que o motorista do Uno faria isso. Porém, a polícia acredita que o motorista do carro, Joselito de Jesus França, de 49 anos, tenha dormido ao volante. Até o começo da tarde, além de França, foram identificados os corpos dos passageiros Sandra da Silva França, de 46 anos, e Fredson Pereira Andrade, de 23.