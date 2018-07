Colisão entre caminhão e Kombi deixa 5 mortos na Bahia

Cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas em estado grave após uma colisão entre dois caminhões e uma Kombi, por volta das 8h30 desta quarta-feira, 18, na BR-101, em Ibirapitanga (BA), a 320 quilômetros a sudoeste de Salvador. Todas as vítimas estavam na Kombi. Parte da carreta ficou espalhada na pista, que teve de ser interditada até o fim da manhã. Os feridos, entre eles o motorista da Kombi, Manoel Borges de Oliveira, de 28 anos, foram encaminhados para o Hospital de Base de Itabuna. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão da Transportadora Jolivan, carregado com sabão em pó, perdeu o controle do veículo em uma curva em declive, perto do distrito de Travessão. O caminhão derrapou na pista e atingiu a Kombi, que fazia transporte de passageiros e vinha em sentido contrário. Sem conseguir desviar, o segundo caminhão, da Companhia de Engenharia Rural da Bahia (Cerb), acabou batendo no veículo da transportadora. O motorista do veículo da Cerb, Joselito Santos Alves, disse aos policiais que a pista estava escorregadia, por causa da chuva, na hora do acidente. O motorista do caminhão da transportadora, identificado como Éder Sandes, fugiu do local do acidente sem prestar socorro às vítimas. A PRF suspeita que ele estava trafegando em velocidade maior que a permitida.