Colisão entre caminhão e ônibus deixa 4 feridos em SP Quatro pessoas ficaram feridas na colisão entre um ônibus e um caminhão, às 8h40, no sentido bairro da Avenida Teotônio Vilela, na Cidade Dutra, zona sul de São Paulo. O caminhão, que transportava bebidas, se chocou contra a traseira do ônibus. Os feridos foram encaminhados para o pronto-socorro do Hospital do Grajaú. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava, às 11h50, apenas quatro quilômetros de congestionamentos na cidade. Boa parte do problema ocorria por causa de uma operação "cata-bagulho" da Prefeitura junto à favela de Vila Prudente. A lentidão na Avenida Luiz Inácio de Anhaia Mello estende-se do Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Salim Farah Maluf, numa extensão de 2,2 quilômetros. O trânsito foi liberado na Ligação Leste-Oeste, onde ocorreu um grave acidente às 7 horas, que teve um saldo de um morto e três feridos, na altura do Viaduto Jaceguai. De acordo com a CET, a pista ficaram parcialmente interditadas até às 9h30 no sentido Lapa-Penha. A situação já foi normalizada no local.