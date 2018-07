Colisão entre caminhões congestiona Marginal do Tietê Uma colisão entre dois caminhões, próximo à Ponte da Casa Verde, causou um congestionamento de quase 11 quilômetros na pista expressa da Marginal do Tietê, na direção da Castello Branco, por volta das 13 horas de hoje. Duas pessoas ficaram feridas. Os veículos ocuparam três das quatro faixas de rolamento da via das 11 horas até as 12h40, quando os caminhões foram retirados da via. Por conta do acidente, a pista local também foi afetada, deixando um engarrafamento de quase 10 quilômetros, na mesma região. Devido à curiosidade dos motoristas, as duas pistas no outro sentido da marginal também ficaram com o tráfego lento, entre as Pontes da Casa Verde e Castello Branco. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade registrava 60 quilômetros de lentidão, às 12h48. Carreta Uma carreta tombou na madrugada de hoje na alça de acesso ao Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro. Segundo a CET, a carreta transportava um tipo de sulfato, não corrosivo, usado na fabricação de sabão. Como houve derramamento de carga, toda a alça foi bloqueada, sem previsão de liberação. O condutor da carreta foi atendido no local pelos bombeiros e, consciente, transferido de uma ambulância para o helicóptero Águia da PM, que o conduziu a um hospital na região. A pista só foi liberada quase seis horas depois.