Colisão entre carreta e caminhonete mata 5 na Bahia O choque frontal entre uma carreta que ia de Paulo Afonso, no extremo norte da Bahia, para Salvador e uma picape S-10 na BR-101, altura do município de Sítio do Quinto, 405 quilômetros ao norte da capital baiana, deixou cinco mortos no fim da tarde de ontem.