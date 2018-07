Colisão entre carro e carreta na BR-101 deixa 5 mortos no sul da BA

Uma colisão frontal entre um carro e uma carreta deixou cinco mortos, na manhã deste domingo, 28, no km 580 da BR-101, no município de Camacan, no litoral sul da Bahia. As vítimas são os três homens e uma mulher ocupantes do automóvel, modelo Chevrolet Celta, com placa de Camacan, e uma mulher que caminhava pelo acostamento da rodovia, atingida pelo carro, que foi arrastado pelo caminhão depois da batida. Todos morreram no local. Os dois ocupantes do caminhão não ficaram feridos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu pouco antes das 9 horas. O motorista do carro teria perdido o controle da direção, rodado na pista e invadido a faixa contrária, atingindo o caminhão de frente. Ainda não se sabe o que causou a perda de controle do veículo.