Colisão entre dois ônibus deixa 22 feridos no Rio Uma colisão entre dois ônibus deixou 22 pessoas feridas, entre elas duas gravemente, na manhã de hoje no bairro Jacaré, subúrbio do Rio. O acidente aconteceu por volta das 6 horas, na Avenida Dom Hélder Câmara, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Entre as 22 vítimas, 16 são homens e seis são mulheres. Os feridos foram encaminhados para os hospitais Getúlio Vargas, Salgado Filho, Souza Aguiar, Geral de Bonsucesso e Andaraí.