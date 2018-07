Colisão entre dois ônibus deixa ao menos 20 feridos em Maceió

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas na colisão entre dois ônibus, na tarde desta segunda-feira, 18, nas proximidades da Praça Centenário, no bairro do Farol, em Maceió. As pessoas com ferimentos leves foram atendidas na calçada, próximo ao local do acidente, por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. Os feridos mais graves foram levados para a Unidade de Emergência Armando Lages, no bairro do Trapiche da Barra. Até às 15 horas, não havia registro de vítimas fatais, mas dois passageiros, ainda não identificados, tiveram fratura exposta na perna e continuam internados na Unidade de Emergência. O ônibus da empresa Real Alagoas, que fazia a linha José Tenório/Centro, bateu na traseira do ônibus da empresa Veleiro, que fazia a linha Trapiche/Ufal. Há suspeita de que tenha a colisão tenha sido provocada por problemas no freio. No entanto, as causas do acidente ainda serão investigadas. Com o acidente, o trânsito na Praça Cententário, principalmente no sentido bairro/entro, ficou congestionado durante boa parte da tarde.