Colisão entre dois ônibus deixa dez feridos em SC Pelo menos dez pessoas ficaram feridas nesta madrugada num acidente que envolveu dois ônibus na BR-282, altura do quilômetro 632, na região de Descanso, em Santa Catarina. De acordo com informações preliminares da polícia, o motorista de um ônibus que seguia de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, perdeu o controle do veículo e bateu contra um barranco às margens da estrada. O ônibus ficou atravessado na pista. O outro veículo, que vinha atrás e seguia de Canarana, no Mato Grosso, para Ijuí, no Rio Grande do Sul, não conseguiu desviar, colidindo na traseira do veículo parado na pista. No momento do choque, havia uma densa neblina e acúmulo de água na pista. Os feridos foram encaminhados para hospitais de São Miguel do Oeste e Maravilha e não correm risco de morte.