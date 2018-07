Colisão entre dois ônibus mata um e fere 24 no interior de SP

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A colisão entre dois ônibus deixou 24 feridos na madrugada deste domingo, 8, na Rodovia Castelo Branco, em Araçariguama, interior de São Paulo. Uma pessoa morreu.

O acidente aconteceu por volta das 4h40 no km 51, sentido capital. Segundo a concessionária Viaoeste, responsável pela rodovia, a faixa da direita e o acostamento chegaram a ser interditados para o resgate dos feridos.

As 24 vítimas foram levadas para hospitais da região com ferimentos leves. O motorista de um dos veículos chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional de Sorocaba, mas não resistiu.

Não chovia no momento do acidente e as causas da colisão serão investigadas. Não há congestionamentos na região.

O texto foi atualizado às 13h51.