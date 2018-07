Colisão entre ônibus deixa 12 feridos em Niterói Doze pessoas ficaram feridas com a colisão de dois ônibus na manhã de hoje, na Alameda São Boaventura, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu por volta das 9h30. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o hospital estadual Azevedo Lima, também em Niterói.