Colisão entre ônibus deixa 14 feridos em Niterói, no Rio Um acidente envolvendo dois ônibus deixou 14 feridos na manhã de hoje na Avenida Feliciano Sodré, no centro de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, todos tiveram ferimentos leves. As vítimas foram socorridas em hospitais da região.