Colisão entre ônibus deixa sete feridos na zona leste de SP

SÃO PAULO - Uma colisão entre dois ônibus na Avenida Celso Garcia, zona leste da capital paulista, deixou pelo menos sete feridos na tarde desta terça-feira, 25. Segundo o Corpo de Bombeiros, diversas viaturas foram enviadas ao local e as vítimas foram socorridas aos PS da Santa Casa e do Tatuapé.

O acidente aconteceu por volta das 16h30 na altura do nº 1300 da via, sentido bairro. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 17h30 ainda havia uma faixa interditada no local.

Os veículos envolvidos no acidente eram da SPTrans. Um deles, um trólebus pertencente à linha 408A/10 (Machado de Assis - Cardoso de Almeida), já seguia em direção à garagem e não tinha passageiros. O segundo, da linha 2626/10 (Jardim Nazaré - Pq. Dom Pedro), operava normalmente.