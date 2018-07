Colisão entre ônibus deixa um morto e 23 feridos no Rio Uma pessoa morreu e outras 23 ficaram feridas nesta manhã em um acidente envolvendo dois ônibus no quilômetro 4 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), no sentido Alcântara, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Informações iniciais apontam que um dos ônibus tombou numa curva e acertou o outro veículo, que seguia no sentido contrário.