Colisão entre ônibus e caminhão deixa 28 feridos no RJ

Vinte e oito pessoas ficaram feridas após a colisão entre um caminhão e um ônibus, nesta segunda-feira, 12, na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na pista sentido Rio de Janeiro, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a concessionária Novadutra, o acidente aconteceu por volta das 5h30, interditando a faixa da direta e o acostamento da via. A faixa foi liberada às 6h20, causando um congestionamento de três quilômetros. De acordo com a concessionária, a curiosidade dos motoristas, devido à presença de um helicóptero no local, causou o congestionamento. Os motoristas que se dirigiam para a capital paulista pela rodovia encontraram vários pontos de congestionamento, desde a região de Guarulhos. Na altura do quilômetro 221, o trânsito estava parado em cinco quilômetros na pista lateral. No quilômetro 222, a lentidão era de dois quilômetros pela pista expressa. No sentido Rio, o engarrafamento era de cinco quilômetros, na altura do quilômetro 219.