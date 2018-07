Colisão entre ônibus e caminhão mata 6 no RS O velório coletivo de seis vítimas de uma colisão entre um ônibus e um caminhão comoveu os 5 mil moradores de Rondinha, no noroeste do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira. A tragédia ocorreu na noite de quinta-feira, 4. A carreta, que transportava frangos e embutidos, tombou na pista da ERS 404 e bateu em um coletivo que transportava trabalhadores para Sarandi.