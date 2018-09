Colisão entre ônibus e carro deixa 3 mortos em Minas Uma colisão entre um ônibus escolar e um carro deixou três mortos e nove feridos na manhã de hoje na rodovia MG-464, perto do município de Conquista, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o carro, que levava funcionários de uma usina de cana-de-açúcar, colidiu frontalmente contra o ônibus, que transportava mais de 50 estudantes. Os três ocupantes do carro morreram na hora: Leonardo Roberto Januário, de 20 anos, Carlos Eduardo Ferreira Vicente, de 32 anos, e Jose Humberto de Oliveira, de 29 anos. O ônibus seguia de uma comunidade rural de Jubaí para uma escola em Conquista. Os feridos foram encaminhados à Santa Casa de Conquista com ferimentos leves.