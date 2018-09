Colisão entre ônibus e trens deixa mortos e feridos em Buenos Aires

Um ônibus e dois trens se chocaram na manhã desta terça-feira em Buenos Aires, em um acidente que deixou pelo menos nove mortos e mais de 150 feridos.

A colisão ocorreu no bairro de Flores pouco depois das 6h, no horário de pico do trânsito da manhã, quando milhares de pessoas usavam o transporte público para ir trabalhar ou levar os filhos na escola.

A polícia ainda está investigando a causa do acidente, mas já se sabe que o ônibus invadiu um cruzamento entre a ferrovia e uma estrada.

O ônibus foi então arrastado por um trem, fazendo com que a frente do veículo ficasse atravessada em outra linha. Segundos depois, uma outra locomotiva se chocou contra essa parte do ônibus, ampliando a tragédia.

Policiais, bombeiros e socorristas trabalharam durante horas para resgatar as vítimas em meio aos destroços.

Segundo a polícia, os feridos foram levados em ambulâncias e helicópteros para quatro hospitais da região do acidente, no bairro de Flores.

Fontes médicas afirmaram que o número de mortos pode subir, já que há pelo menos 20 pessoas em estado grave.

De acordo com a agência de notícias AP, a agência reguladora de transporte na Argentina afirmou que 440 pessoas morreram e 165 veículos foram atingidos em colisões envolvendo trens no ano passado no país, causando um total de 269 mortes.