Também nesta manhã, em São Paulo, um motociclista morreu em um acidente envolvendo um microônibus na Vila Prudente, na zona leste de São Paulo. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local do acidente, na Rua do Orfanato. Às 8 horas, a faixa da esquerda da via estava interditada no sentido bairro.