Colisão entre ônibus mata um e fere 42 em SP Dois ônibus fretados bateram no começo da manhã de hoje num cruzamento da cidade de Jundiaí, em São Paulo. Uma pessoa não conseguiu resistir aos ferimentos e morreu na hora. Outras 42 ficaram feridas e foram encaminhadas para vários hospitais do município. O acidente aconteceu por volta das 5h30 no bairro de Vila Lacerda. Um dos ônibus bateu na lateral do outro no cruzamento, segundo os bombeiros. Após a colisão, os ônibus pegaram fogo, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre o que causou o acidente.