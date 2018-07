Colisão entre trem e ônibus mata 5 crianças na França

Cinco crianças morreram e 12 ficaram feridas, seis delas em estado grave, depois que um trem colidiu contra um ônibus escolar nos Alpes franceses. Segundo a polícia, o acidente aconteceu por volta das 14h, hora local (9h, no horário de Brasília), na cidade de Mesinges, perto da fronteira com a Suíça, quando o trem, que fazia o trajeto Annemasse - Thonon-les-Bains, atingiu o veículo. O ônibus transportava 56 pessoas, entre elas 50 crianças. Segundo o jornal francês Le Figaro, a sub-prefeitura de Thonon-les-Bains disponibilizou dez veículos de assistência aos feridos, quatro equipes médicas, um posto de medicina avançado e um time de psicólogos. Durante um discurso no Palácio do Eliseu, o presidente Nicolas Sarkozy disse que ainda é "muito cedo para fazer um balanço do que aconteceu". "Nossos pensamentos estão com as crianças, adultos e vítimas do acidente. Infelizmente não podemos fazer nada, a não ser esperar que o número de vítimas seja o menor possível", afirmou Sarkozy. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.