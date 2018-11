Colisão entre trens da CPTM causa atraso na linha 7

Já no metrô, uma falha elétrica em um dos trens da Linha Vermelha também provocou atrasos nesta manhã. A falha aconteceu na estação República, por volta das 9h15. No trecho entre as estações Sé e Santa Cecília, sentido Palmeiras/Barra Funda, os trens circularam por apenas uma via. De acordo com a Assessoria de Imprensa da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), a circulação dos trens foi normalizada às 10h18.