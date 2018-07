Colisão entre van e caminhão deixa 11 feridos em SP Onze pessoas ficaram feridas, sendo que sete em estado moderado, na madrugada de hoje no sentido capital paulista da Rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 78, em Campinas. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), todos os feridos são ocupantes de uma van que pertence à prefeitura de Barretos, município também do interior do Estado. O veículo bateu na traseira de um caminhão.