Colisão envolvendo três ônibus deixa 36 feridos no Rio

SÃO PAULO - Um acidente entre três ônibus deixou 36 pessoas feridas e interditou três faixas da Avenida Brasil, no centro do Rio de Janeiro, no início da tarde desta quarta-feira, 22. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) o bloqueio gerou congestionamento de 10 km na via, na região da Penha.

O acidente aconteceu por volta das 13h e a avenida ficou interditada, na pista central, até às 13h40 para o atendimento às vítimas. As 36 pessoas tiveram todas ferimentos leves, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

As autoridades não souberam informar o que causou a colisão entre os coletivos.