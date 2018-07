Colisão frontal em rodovia mata dois em Rio Grande-RS Duas pessoas morreram em um acidente na madrugada de hoje envolvendo um carro e um caminhão na BR-392, em Rio Grande, no extremo sul gaúcho. A colisão frontal entre um veículo Mercedez Benz e um caminhão com placas de Curitiba, na altura do quilômetro 41, matou Roberto Tomazi dos Santos, de 26 anos, e Rossano Tust Rodrigues, de 27 anos, ocupantes do automóvel. O motorista do caminhão saiu ileso. Não há bloqueio na rodovia.