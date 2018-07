Colisão frontal entre van e caminhão mata 6 em Jequié Uma colisão frontal entre uma van e um caminhão na madrugada desta quinta-feira, 7, na Rodovia BR-116, altura de Jequié, no interior da Bahia, causou a morte de seis pessoas e ferimentos em outras dez - oito delas seguem internadas. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 4h30, no trecho conhecido como Serra do Mutum, com muitas curvas.