Colisão frontal mata cinco no interior do RS Uma colisão entre dois automóveis vitimou fatalmente cinco pessoas na manhã deste domingo, no interior do Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu no km 252 da RSC-153 em Barros Cassal, no Vale do Rio Pardo, e envolveu um Gol com placas de Barros Cassal, e um Vectra, de Canoas.