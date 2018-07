Colisão interdita trecho da Marginal do Pinheiros, em SP A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem circular nesta tarde pela região da Marginal do Pinheiros, pista única, no sentido Interlagos. Um caminhão bateu em um poste e bloqueia a via, perto da Ponte Transamérica, desde por volta do meio-dia. O Corpo de Bombeiros disse que ninguém se feriu.