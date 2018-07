Colisão mata 8 que estavam no mesmo carro em Itu Oito pessoas morreram em um acidente na manhã deste sábado, na Rodovia Valdomiro Correa de Camargo (SP-79), no município de Itu, interior de São Paulo. As vítimas estavam no mesmo carro, um Chevette, que bateu de frente contra um caminhão, por volta das 8h40, no km 51. O motorista e os sete passageiros do veículo morreram na hora.