Colisão mata motorista e deixa 22 índios feridos no RS O motorista de um automóvel Gol morreu e 22 índios que estavam a bordo de um ônibus ficaram feridos depois de uma colisão entre os dois veículos na rodovia ERS 126, entre as cidades de Sananduva e Ibiaçá, no norte do Rio Grande do Sul, na madrugada desta terça-feira. O coletivo levava 40 índios do oeste do Estado para trabalho temporário na colheita de frutas em Vacaria, no noroeste.