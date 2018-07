Colisão mata mulher e faz ônibus invadir prédio em PE Um acidente ocorrido durante a madrugada de hoje provocou a morte de uma mulher em Olinda, Pernambuco. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Recife, um veículo e um ônibus se chocaram e a motorista do automóvel, identificada como Márcia de Oliveira Ferreira, de 47 anos, morreu. O coletivo, desgovernado, invadiu um edifício residencial e atingiu uma coluna de sustentação, provocando diversas rachaduras no imóvel. O prédio, que possui três andares e 12 apartamentos, foi totalmente evacuado. A área foi isolada para a retirada do ônibus e para que possa ser feita a perícia no local para descobrir se há risco de desabamento. Enquanto o trabalho não for concluído, os moradores não poderão retornar ao edifício.