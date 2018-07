Colisão na BR-116 mata 6 integrantes de família na BA

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Fiat Uno, no qual viajava o casal, os cinco filhos e o sobrinho, e uma caminhonete S-10, que transportava cinco pessoas, bateram de frente durante uma tentativa de ultrapassagem. A mulher grávida, o marido e dois dos filhos morreram no local, antes de receber atendimento. Outro filho e o sobrinho do casal chegaram a ser levados ao Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas não resistiram.

As duas crianças que também estavam no Uno, de 7 e 11 anos, e dois passageiros da S-10, de 16 e 20 anos, seguem internados na unidade, em estado grave. Os três outros ocupantes da caminhonete, o motorista, de 59 anos, e dois passageiros, de 60 e 66 anos, sofreram ferimentos leves e foram liberados. A PRF investiga as causas da colisão.