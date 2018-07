Colômbia apreende cocaína avaliada em US$ 200 mi

A polícia da Colômbia apreendeu na noite de sábado 10 toneladas de cocaína, com valor estimado em US$ 200 milhões. A droga foi encontrada na cidade de Barranquilla, na costa do Caribe, em dois caminhões. A cocaína estava escondida em caixas com massa de modelar para crianças. O destino do carregamento era a cidade mexicana de Veracruz. Acredita-se que ele pertencia a Daniel Barrera, um dos maiores traficantes da Colômbia, também conhecido como 'El Loco'. A operação para aprender a droga durou seis meses e foi comandada pelo chefe da força de polícia colombiana, o general Oscar Naranjo. A cocaína foi colocada em dois containeres, que estavam sendo transportados nos caminhões para um navio. "Este é um golpe muito duro no tráfico de drogas", disse o general Naranjo. El Loco é conhecido por se deslocar entre a Colômbia e a Venezuela, onde busca refúgio das forças de segurança colombiana e do departamento americano de combate às drogas. O governo venezuelano não coopera com as agências antidrogas americanas. Alguns traficantes têm se aproveitado desta situação para usar a Venezuela como plataforma para transporte da cocaína e para se proteger da polícia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.