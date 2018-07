Colômbia participa de congresso no Rio

O 1º Congresso Brasileiro e Latino-Americano da Raça Brahman começa hoje e vai até domingo, no Rio. Empresários e expositores da área de genética bovina da Colômbia, maior criadora da raça no mundo, marcarão presença. A delegação contará com Fabio Jaramilllo, presidente da Associação Colombiana de Criadores de Gado Zebu (Asocebu). Segundo a Asocebu, 97% dos 800 mil animais puros registrados no país são da raça brahman.