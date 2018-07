Colômbia prepara esquema de guerra para receber Ronaldo

Um ou dois guardas parados na porta do quarto de Ronaldo. Essa foi a sugestão do governo colombiano para proteger o Fenômeno, que será tratado no país como um chefe de estado. A diretoria rejeitou, alegando que o atleta faz parte da delegação que chega hoje a Bogotá para o jogo contra o Independiente e que a proteção tem de ser uniforme. Os militares também estão preocupados com a presença de Luís Cláudio Lula da Silva, preparador físico da equipe e filho do presidente Lula.

Eles têm o perfil de pessoas visadas para sequestro pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc - grupo que luta pela implantação do socialismo utilizando táticas de guerrilha. Ronaldo e Lulinha, que normalmente têm seguranças particulares no Brasil, vão à Colômbia escoltados apenas pelos homens contratados pelo clube brasileiro. Por isso, "o cuidado nos três dias em que a delegação permanecerá na cidade será triplicado", de acordo com dois militares que fazem a revista do Hotel Sheraton, que hospedará os corintianos.

Normalmente, quatro guardas armados se revezam na segurança do local. A partir de hoje serão 12 - entre esses, os privados contratados pelo hotel. Eles não ficarão nos corredores do andar que os corintianos usarão, a pedido do clube, que quer privacidade.

A preocupação excessiva, focada principalmente em Ronaldo e Lulinha, tem explicação em investigações recentes do exército sobre a atuação das Farc. Foi divulgado em 2009 documentos que mostram uma guinada na estratégia do grupo, enfraquecido desde que Álvaro Uribe assumiu a presidência, há sete anos.

Em vez de focar em sequestros de políticos, ou atentados a civis em áreas comerciais, os rebeldes querem chamar a atenção e obter dinheiro, sequestrando estrelas. Ronaldo se encaixa nesse perfil, assim como os integrantes da banda inglesa Coldplay, que visitou Bogotá na semana passada e teve segurança de militares treinados para evitar atentados.

A delegação desembarca hoje, por volta das 16 horas na Colômbia (18 horas de Brasília), no Aeroporto El Dorado. Vai seguir direto para o Sheraton, onde os jogadores tomarão um lanche antes de ir ao Estádio El Campín para fazer o reconhecimento do gramado. Todo esse trajeto será feito com uma escolta de motos e carros, com militares armados e com o caminho definido na última hora - e que não será divulgado à imprensa.

A orientação é para que jogadores e até integrantes da comissão técnica evitem deixar o hotel. Caso precisem sair, que estejam sempre acompanhados. Ronaldo e Lulinha terão sugestão ainda mais clara para ficar durante toda a estada em Bogotá no hotel, só saindo rumo ao estádio e ao aeroporto para retornar ao Brasil.

O receio de atentados das Farc torna a segurança prioridade número 1 no país. O último em Bogotá ocorreu em janeiro de 2009, quando uma bomba explodiu em uma locadora de vídeos, matando uma pessoa. Na entrada de qualquer lugar público há rigorosa revista. Para ingressar com o carro num shopping é preciso parar metros antes da entrada. Um guarda pede que o motorista abra o porta-malas para revistá-lo e outro, com espelho na ponta de um cabo de ferro, verifica se não há bomba escondida na parte de baixo do automóvel.