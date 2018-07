Colômbia quer cargueiro da Embraer;busca Hercules no curto prazo A Colômbia deve fazer uma compra emergencial do cargueiro norte-americano C-130 Hercules enquanto espera que a alternativa da Embraer, o KC-390, fique pronta entre o final de 2015 e o primeiro semestre de 2016, segundo o relato de um integrante do governo brasileiro que participou de reunião fechada nesta terça-feira, citando o ministro colombiano da Defesa.