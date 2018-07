Colômbia registra sismos leves, sem vítimas nem danos

O primeiro tremor, de magnitude 4, ocorreu às 13h50 (15h50 em Brasília), com foco um quilômetro abaixo da cratera do vulcão Galeras, próximo à cidade de Pasto, perto da fronteira com o Equador.

O vulcão entrou em erupção na quarta-feira passada, o que obrigou as autoridades a retirarem milhares de pessoas da região.

O segundo tremor, de magnitude 4,1, aconteceu às 14h28 (16h28 em Brasília) nas imediações da localidade de Ginebra, na Cordilheira Central dos Andes, com foco a 20 quilômetros de profundidade.

Terremotos são relativamente frequentes na Colômbia. Em janeiro de 1999, um tremor de magnitude 6,2 matou 1.230 mortos e deixou cerca de 5 mil feridos

