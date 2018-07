Colombiano assaltante de joalherias preso em shopping

Willian Alberto Melo Montenegro, de 26 anos, foi flagrado, durante a tarde, por agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) quando tentava fugir do shopping Eldorado, na Avenida Rebouças, em Pinheiros, levando mostruários repletos de joias.

Montenegro e outros três colombianos, incluindo uma mulher, entraram na loja Marcel Joalheiros, se fazendo passar por turistas. Demonstrando interesse nas peças, os três comparsas dele distraíram os funcionários para que o colega conseguisse entrar em uma área restrita da loja.

Após recolher mostruários com correntes e gargantilhas, o colombiano deixou o local, mas os funcionários perceberam o furto e chamaram os seguranças. Os vigilantes localizaram o grupo no estacionamento e chamaram os policiais civis do Garra, que patrulhavam pela região.

As equipes conseguiram prender o colombiano e recuperar as joias, mas o restante da quadrilha escapou. Willian Alberto Melo Montenegro, que já tinha passagem por furto, foi autuado em flagrante na sede do Deic. Segundo a Polícia, ele foi reconhecido por vítimas de outro caso semelhante ocorrido na sexta feira, 24, em uma joalheria do Shopping Center Norte.