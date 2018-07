Colombianos apostam em bilhetes lotéricos com rosto de Obama As apostas na vitória de Barack Obama na corrida presidencial norte-americana são crescentes, mas, na Colômbia, o candidato democrata virou um símbolo ainda maior de sorte. Uma loteria colombiana estampou bilhetes com o rosto de Obama, esperando atrair a atenção dos apostadores devido à identificação dos afro-colombianos com o candidato, que também é descendente de africanos. Menos de duas semanas antes das eleições norte-americanas, o rosto de Obama estampa os bilhetes vendidos na rua e nas lojas da província de Meta. A média semanal para o maior prêmio da loteria vale 300 mil dólares. "Pensamos que ele é uma pessoa reconhecida mundialmente", disse Magdalena Gonzalez, diretora da loteria Meta, à Reuters. "Esperamos que alguém tão famoso nos ajude a vender mais, mas, se não vendermos mais, pelo menos estamos fazendo uma homenagem". Obama, cuja mãe é norte-americana e o pai, africano, já inspirou nomes de bebês no Quênia e também virou nome de uma avenida em Uganda. A cidade japonesa de Obama também resolveu usar o candidato para atrair mais turistas. Obama se opôs a um pacto de livre comércio com a Colômbia, pedindo ao presidente colombiano, Álvaro Uribe, que faça mais para garantir os direitos humanos em seu país. Seu rival republicano, John McCain, defende o pacto, pois Uribe reduziu a violência na Colômbia ao combater a guerrilha com bilhões de dólares que recebeu dos Estados Unidos. (Reportagem de Patrick Markey)