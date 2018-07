Colombianos lançam boneco vodu de Chávez

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, continua inspirando fabricantes de brinquedos. Depois da versão venezuelana do "Chavecito", um boneco que fala, ou do "Inderrubável", versão do Teimoso que ganhou as feições de Chávez, agora foi a vez de os colombianos inventarem sua antítese: um boneco de vodu para "alfinetar" o mandatário venezuelano. O boneco é feito de algodão e traz o rosto caricaturado do presidente venezuelano vestindo sua tradicional camisa vermelha. O boneco é vendido junto com um kit de alfinetes coloridos que poderão ser colocados onde o dono do brinquedo preferir. A invenção, de um grupo de desenhistas e artistas, reflete os efeitos da recente crise diplomática entre Chávez e o mandatário colombiano Álvaro Uribe. De acordo com analistas, a contenda entre ambos os mandatários teria rendido pontos na popularidade de Uribe, que poderia ser candidato a uma segunda reeleição, ao mesmo tempo em que diminuiu a simpatia dos colombianos para com o presidente da Venezuela. O desenhista Nicolás Mendoza disse que o boneco servirá para "descarregar a raiva", ao afirmar que "as pessoas se divertem". "Até as pessoas do Pólo (Democrático, opositor a Uribe) dão risada", disse Mendoza ao jornal El Tiempo. Mendoza diz que foi por causa do boneco de vodu que Chávez teria dito na semana passada que "a luta armada tinha passado à história" e pedido às Farc que libertassem todos os reféns em seu poder. "Não tenho dúvida de que a mudança de Chávez em relação às Farc é por causa das alfinetadas. Não tem outra explicação, já começou a doer", brincou. Na etiqueta, o boneco traz uma indicação: "No caso de invasão estrangeira, use os alfinetes para defender a Pátria". O boneco vodu do presidente venezuelano custa US$ 6, mas ainda não ganhou popularidade e pode ser encontrado apenas em duas exclusivas boutiques do norte de Bogotá. Diferente acontece com o "Uribito", boneco do mandatário colombiano que foi relançado em meio à campanha para que seja aprovada a reforma constitucional que permitiria a Álvaro Uribe disputar uma segunda reeleição. Vendido a US$ 27, o "Uribito" pode ser encontrado nas ruas de Bogotá na versão de camponês ou de terno. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.