Colombianos são presos por roubo de mala em Cumbica Quatro colombianos, entre eles uma mulher, foram presos ontem à noite no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (Cumbica). O quarteto é acusado pela polícia de roubo de bagagens dentro do aeroporto e vinham sendo investigados há pelo menos 20 dias. Três dos bandidos foram detidos no saguão, quando deixavam o local em posse de uma maleta roubada de um dos passageiros.