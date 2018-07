Columbia lança centro global de pesquisa no Rio O presidente da Universidade Columbia em Nova York, Lee C. Bollinger, disse ontem, durante palestra no Palácio da Cidade, uma das sedes da prefeitura do Rio, que o lançamento de um centro global de pesquisas na capital fluminense é "um marco na missão da universidade". "Nos últimos anos, testemunhei o lançamento de cada centro global. Aqui é diferente porque aponta o término do nosso projeto de ter oito centros no mundo."