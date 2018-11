Coluna de concreto cai e fere dois na zona sul de SP Duas pessoas ficaram feridas, entre elas uma gravemente, após a queda de uma coluna de concreto em uma obra na região de Jurubatuba, zona sul de São Paulo, no fim da manhã de hoje. Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), um dos feridos, um homem de 20 anos, teve fraturas pelo corpo e foi levado para o Hospital Regional Sul. A outra vítima, com esmagamento de uma perna, foi resgatada por uma equipe do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (PM). Ainda não há informações para onde ele foi levado.