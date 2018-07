COLUNA-Economia prevalece sobre meio ambiente na Rio+20

O foco da reunião no México entre as 20 maiores economias do mundo --o drama de um possível colapso do euro e o retorno à crise financeira global-- distraiu de uma ameaça ambiental que pode ser urgente, planetária e irreversível, mas menos palpável.

A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro, que marca o 20o aniversário da Eco-92 que levou às convenções em vigor sobre o clima e a biodiversidade, não ficará muito longe. E os arquitetos do evento do Rio, que termina na sexta-feira, não ajudaram.

Um erro foi tentar transformar a crise financeira em vantagem, concentrando-se na noção de um modelo de crescimento alternativo, sob o slogan de "economia verde".

A ideia é boa para ilustrar exemplos de crescimento mais eficiente, mas se tornou um mantra vazio que ignora o crescimento que não pode ser verde, da construção de estradas ao aumento do rendimento agrícola na África.

E, na prática, os tipos de grandes ações que impulsionam o crescimento verde, tais como a eliminação gradual dos subsídios aos combustíveis fósseis e a fixação de um preço sobre as emissões de carbono, sempre foram além da Rio+20.

Um esboço de texto com 49 páginas, fechado na terça-feira, menciona a "economia verde" 23 vezes, juntamente com declarações como: "Nós reconhecemos que o planeta Terra e seus ecossistemas são a nossa casa", e "é necessário promover a harmonia com a natureza".

Teria sido melhor se concentrar em ações rígidas, específicas, e especialmente em quantificar os limites reais para o crescimento mundial representados por ameaças ambientais.

OBJETIVOS

A Rio+20 ainda pode tomar medidas úteis em relação a limitar os danos ambientais.

Os chefes de Estado irão, de quarta a sexta-feira, lançar um processo para chegar a um acordo sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) para suceder as metas de desenvolvimento do milênio, que expiram em 2015.

Isso pode vir a ser um passo significativo se os objetivos propostos forem específicos.

As metas serão finalizadas mais ou menos um ano depois, conforme os países a assinam na ONU. Elas também serão voluntárias, e não obrigatórias, mas isso é o máximo que se pode esperar de uma conferência de 193 países.

"Os ODS devem ser orientados para a ação, concisos e fáceis de se comunicar, em número limitado, aspiracionais, de natureza global e universalmente aplicáveis a todos os países, tendo em conta as diferentes realidades nacionais", diz o texto.

Outra proposta importante é desenvolver alternativas para a medida padrão da riqueza nacional, o PIB.

O crescimento econômico é mais importante do que nunca para as economias emergentes, à luz da Primavera Árabe e para as nações desenvolvidas que estão acumulando dívidas e se deparando com declínio relativo.

Proteger o meio ambiente também é tão importante como nunca.

Os dois estão ligados.

Tanto a crise financeira quanto as emissões de CO2 irão colocar grandes encargos para as gerações futuras -- um para pagar a dívida pública ao longo de décadas e o outro com temperaturas mais altas que tornarão a existência humana bem menos agradável a partir de 2030.

MEDIÇÃO

A Rio+20 poderia ter forçado a necessidade de uma nova abordagem do balanço das contas nacionais, que inclui os compromissos que colocamos sobre nossos descendentes, tais como déficits de fundos de pensões e os riscos de futuras secas e inundações, resultantes da emissão de CO2, ao invés de apenas medir a produção existente de um país e da riqueza.

Esse conceito está no centro do chamado desenvolvimento sustentável, um termo definido em um relatório da ONU em 1987 sobre o crescimento que atende às necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras.

O desenvolvimento sustentável deve ser o foco no Rio, e a conferência poderia estabelecer um prazo para desenvolver uma nova medida do PIB, mas a questão é mencionada em apenas um dos 283 parágrafos.

"Reconhecemos a necessidade de medidas mais amplas de progresso para complementar o PIB, a fim de melhor informar as decisões políticas", diz o texto, recomendando mais trabalho sobre o assunto.

Há amplos sinais de que a nossa economia global atual não é sustentável.

O Relatório Planeta Vivo do WWF no mês passado estimou que as pessoas estavam utilizando 50 por cento mais recursos do que a Terra pode fornecer a longo prazo e descobriu que a biodiversidade tinha encolhido em quase um terço desde 1970, com base em populações de espécies de vertebrados.

O recente relatório "Perspectivas do Meio Ambiente para 2050" da OCDE revelou atenção urgente necessária nas áreas de mudanças climáticas, biodiversidade, água e os impactos da poluição na saúde.

Para responder a isto, são necessários dados e indicadores que a conferência do Rio poderia coordenar e contribuir para as metas ODS e novas contagens do PIB.

Assim como disse o relatório "Perspectiva Ambiental Global da ONU" no início deste mês: "A falta de dados confiáveis sobre o estado do ambiente é uma barreira importante para aumentar a eficácia das políticas e programas. Muitos dos mais importantes ... não são monitorados."